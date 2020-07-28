現貨金價破頂見1981美元創新高　現貨銀價飆逾6%

踏入亞洲時段，現貨金及白銀升勢持續。金價氣勢如虹，接連升穿每安士1,960、1,970及1,980美元多個關口，最新漲2%，暫高見1,981.27美元，屢創歷史新高。

8月期貨金即市高位見每安士1,974美元，現報1,967.3美元，升36.3美元，成交已突破6萬張，未平倉合約14.2萬張；12月期貨金即市高位更一度高見2,000美元，現報1,990美元，升35美元，成交1.4萬張，未平倉合約34.9萬張。

至於白銀亦一口氣升穿每安士25及26美元關，為2013年4月以來新高，最新大漲逾6%，曾升至每安士26.12美元。

業內分析指出，由於長期政治及經濟動盪的前景刺激避險需求，貴金屬正在飆升，預期隨着美元續弱、地緣政治緊張局勢加劇、實際利率下跌、全球政府及央行採取大量刺激經濟措施，以及投資者大量湧入貴金屬，相信其會進一步上漲。

外電引述MineLife Pty的高級資源分析師Gavin Wendt表示，美元疲弱及實際利率為負，為黃金提供進一步的動力。金價可能先進行盤整，隨後幾周內將目標瞄準2,000美元及以上。