新一期居屋申請因疫情押後　黃遠輝料降至市價6折出售

本港新冠肺炎疫情未見盡頭，拖累房屋發展，原定本月底接受申請，最快10月攪珠、明年3月揀樓的新一期居屋需押後。房委會資助房屋小組主席黃遠輝表示，希望新一期申請不會延遲太耐，否則無可避免同時影響攪珠和揀樓的時間表。

今期居屋涉及4個屋苑，共提供逾7047個單位，包括鑽石山啟翔苑、粉嶺皇后山山麗苑、馬鞍山錦駿苑及火炭彩禾苑。黃遠輝今(28日)重申，房委會通過新一期居屋以市價63折出售，但料今年第二季度非業主入息中位數會比之前更差，故下月會檢視變動，並按負擔能力要求再作重新定價，認為或會調整至以6折出售，料最終會收到逾30萬份申請表，與去年相若。

至於柴灣蝶翠苑及青衣青富苑2個綠置居項目揀樓程序亦因疫情要延遲，黃稱暫未知道何時能恢復揀樓，強調要視乎疫情發展，以及禁聚令何時能放寬，但料2個項目的所有單位最終都會售罄，問題不大。

此外，房委會資助房屋小組今將開會討論公屋租金調整，黃稱會按可加可減機制處理今次租金調整，相信考慮到近期經濟問題，或考慮引入免租措施，紓緩市民租金上的壓力。