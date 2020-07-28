警搗破跨國「 釣魚電郵」詐騙集團拘5人　150宗交易涉款130萬

早前香港及新加坡警方聯合搗破一個主要以「釣魚電郵」方式，盜用信用卡資料的跨國犯罪集團，當中涉及約20億名人士的電郵地址或個人資料懷疑被該集團盜用。

警方商業罪案調查科署理總警司鄭麗琪表示，在今年7月初，警方商業罪案調查科、網絡安全及科技罪案調查科與新加坡警察商業事務局，聯合展開代號「御馬」行動打擊跨國國際犯案集團，他們涉嫌以「一條龍」方式欺詐市民，包括發放釣魚電郵、設置虛假網站、盜取信用卡資料等。今年5月，警方收到新加坡警方的通知指有市民的信用卡資料被盜用，騙徒在香港8間連鎖電器店購物招至損失。

香港警方展開深入調查，鎖定一個犯案集團，他們涉嫌發放大量的釣魚電郵，聲稱網絡電視的使用者需要更新資料，當市民開啟超連結後，騙徒誘使他們輸入信用卡號碼等資料。騙徒取得資料後，隨即在網上購買昂貴產品，包括電話及電腦等，然後轉售圖利。截至目前為止，該集團使用市民信用卡作出150宗交易，涉款約130萬港元。受害卡主來自不同國家，包括新加坡、美國及香港等，當中有21名新加坡市民在事件中蒙受損失。

香港警方於7月6日，展開拘捕行動，分別在油麻地、西營盤及屯門三處寓所單位，一共拘捕5人(26至37歲)，當中2人為摩洛哥男子及3名本地女子，5人涉嫌串謀詐騙。警方展開調查，於昨日(27日)再將其中1名摩洛哥男子及1名本地女子拘捕，涉嫌不誠實取用電腦，警方凍結了85萬元資產，相信部分為犯罪得益。據悉，涉案人士分別發放大量釣魚電郵、設置虛假網站、盜用信用卡資料、網上購物，在店舖提貨等。警方搜查疑人的住所，在電腦發現約21億人的個人資，包括電郵、姓名、電話、地址等，逾21億人士來自40多個國家及地區。另外，電腦內有惡意程式工具及材料。

警方是首次偵破使用釣魚電郵詐騙的國際集團，當中被捕5人為骨幹成員，警方相信集團已被瓦解。據了解，涉案集團在香港運作約1年，有受害人最大損失金額約6萬港元。而被黑客入侵的網站平台林林總總的，當中包括觀看短片、收聽音樂、購買科技產品及網上付款平台等。受害人當輸入資料登入帳戶，騙徒取得有關資料後進行網上購物。

網絡安全及科技罪案調查科警司莫俊傑稱，案中的黑客利用釣魚郵件犯案，入侵公司網站，注入惡意程式或要求下載附件，製作及發放釣魚電郵，盜用受害人信用卡資料及購物。莫繼稱，釣魚郵件攻擊為全球最常見的網絡犯案手法，根據香港生產力促進局於今年3月的調查，超過一半的受訪企業受過網絡攻擊，超過八成是釣魚郵件的攻擊。另一間調查公司的報告指，2019年全球有4.6億次網絡攻擊。

商業罪案調查科高級督察張文瀚表示，案中本地受害人最少有14人，總金額為19萬元，而新加坡有21名受害人，總金額為27萬港元。而受害人的信用卡只會被使用1至2次，如卡主未有留意月結單的話，可能未能察覺案件。

警方提醒市民如收到電郵，如留意到內容錯漏百出或者文法有誤，或者要求安裝程式等，要加倍留意，警方建議市民可安裝防毒軟件，加強保安。