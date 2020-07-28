涉用風筒虐男友下體致起泡　女被告陪診問醫生：幾時用得？

32歲計算機科學系一級榮譽畢業高材生，疑遭年長7年初戀女友虐打，女方涉用風筒烘吹其陰莖致他起水泡脫皮，案件今日（28日）在區院續審。控方舉證完畢，法官裁定案件表面證供成立。曾為事主檢驗傷勢的醫生作供指，當日事主由被告求醫，過程中他一直沉默不語。期間被告曾指着事主下體問「唔知幾時用得？」醫生坦言「好少嚟陪診嘅人咁着重性方面嘅嘢，尤其係女性」，故對個案印象深刻。

39歲被告麥凱晴，被控一項襲擊致造成身體傷害及4項有意圖而傷人罪，控罪指她於2018年5月至8月襲擊及傷害X。

控方今早傳召私家診所醫生盧逸安出庭作供，盧憶述2018年8月29日下午，男事主X偕女被告到他位於窩打老道的診所求醫，惟當時X全程默不作聲，只有被告交代X的傷勢。被告表示X的下體當日剛被熱水淥傷，X點頭和應。

盧醫生供稱，當日被告透露他倆將於稍後到日本沖繩度蜜月，被告還指住X的陰莖，問：「唔知幾時用得？」，盧理解對方意思即是可否進行性行為。盧回答他們可以去旅行，但不能性行為，因X的傷口需時至少2至3星期才能復原。

盧後來聽到被告與X談及一些關於買賣樓宇的事，被告向X表示要跟某人講清楚，否則對方「誤會佢幫咗你」，X僅點頭回應被告。

辯方指出，盧醫生每日接見約40名病人，質疑他的記憶不準確，但盧堅稱他對當日發生的事印象深刻，因X對普通科醫生來說是特別的病例。盧解釋，X的傷勢比較嚴重，又直言「好少嚟陪診嘅人咁著重性方面嘅嘢，尤其係女性」。盧續指，當日是由被告付診金，但被告嫌診金太貴，而X隨後也沒回診所覆診，「我好擔心個病人，所以成日都會諗起佢呢個個案」。