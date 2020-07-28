公共小巴司機獲免費檢測服務　商會批檢測地點不足

港府提供的新冠肺炎免費檢測服務，由的士司機擴展至公共小巴司機，昨(27日)起接受小巴司機電話預約登記。有小巴商會代表今早(28日)在電台節目表示，業界反應正面，但樣本收集地點不足及不方便，建議政府派人到小巴站收集司機的樣本，或者在市區增樣本收集地點。

公共小型巴士總商會主席凌志強表示，很多會員對措施反應正面，紛紛表示希望進行病毒檢測，但只有20至30%人打電話預約，因樣本收集點不足夠和不方便，建議運輸署派人到小巴站直接收集司機的樣本，或者增加2至3個樣本收集點。

凌解釋，綠色專線小巴司機可以相約集體留樣本，的士司機則可以自行開車前往收集點，但紅色小巴司機無法集體到場，現場亦未必有足夠位置泊車，即使提早預約亦要排隊，司機亦不知道需要等候多長時間。由於該批司機均是自僱人士，隨時「手停口停」。

5個臨時樣本採集中心分別位於林士街停車場、油麻地停車場、葵芳停車場、荃灣停車場，以及港珠澳大橋香港口岸。持有效香港居民身份證和的士或小巴司機證人士須使用電話熱線1836168登記，並在指定時段到指定臨時樣本採集中心接受檢測。