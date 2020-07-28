港魚翅汞含量超標最多10倍　價格愈貴毒性愈強

香港魚翅樣本汞含量達危險水平！來自美國及香港的團隊合作檢測了267塊魚翅頭，發現樣本的汞含量極高，平均較香港建議的安全水平高出6至10倍。研究樣本主要來自上環及西營盤一帶的海味店，顯示魚翅含汞量高是市場上的普遍問題。研究結果已交予香港食物安全中心自行調查。

美國佛羅里達國際大學海洋生物學博士生Laura Garcia Barcia與來自美國及香港的團隊合作，就亞洲市場發售的常見魚翅品種的有毒汞含量(水銀含量)，進行了首次檢測研究。該研究報告最近在國際學術期刊《Marine Pollution Bulletin》發表。

研究團隊檢測的267塊魚翅頭，來自魚翅貿易9個最常見的鯊魚品種，測量當中的汞含量及甲基汞含量。甲基汞是有機物質，亦是毒性最強的汞形態。結果發現每個魚翅樣本，汞含量均較香港法定上限0.5ppm (即百萬分之零點五）為高。

當中汞含量最高、達到55.52 ppm的樣本來自無溝雙髻鯊；而汞含量最低的是一個0.02 ppm的大青鯊樣本。大青鯊是本港魚翅貿易中最常見的品種，在是次檢測中，大青鯊魚翅的平均汞含量仍然超出安全水平。

整體而言，來自雙髻鯊而以「春翅」及「骨片」等名稱發售的魚翅品種，汞含量高於其他鯊魚品種。Garcia Barcia表示，雙髻鯊亦是本港售價最高昂的魚翅品種，意味着價格愈高的魚翅，毒性可能愈強。目前在香港出售的魚翅有超過80個鯊魚品種。

環境毒理學者蔡勇博士指出，美國食品與藥物管理局通常會將汞含量高於1ppm的魚類列為「避免選擇」類別。汞含量高達50ppm的魚類更屬極度危險級別，幼兒和孕婦不應食用。長時間接觸汞會導致大腦和中樞神經系統受損，亦會窒礙胎兒的認知發展。

香港《食物攙雜 (金屬雜質含量) 規例》列明，凡出售食品的金屬雜質含量超出法定上限的人士，均可能被罰款及刑事檢控。