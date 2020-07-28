岑子杰遇襲案一男不認罪　聲稱不知事件因由

民陣召集人岑子杰於去年8月底與友人在佐敦一間餐廳遭人襲擊，其友人捱打但他則未有受傷。警方事後拘捕2名涉嫌接載行兇者的男子，控以串謀有意圖而導致他人身體受嚴重傷害等罪。涉案其中一名男侍應昨日已認罪，另一名16歲青年則否認控罪，案件今（28日）於區院續審。

庭上播放姓何被告被捕後的錄影會面，何表示當日在屯門富泰邨燒烤場，見到一名經朋友介紹而認識的男子，他們登上一輛白色車。車內除他們2人外，還有2名南亞裔人士。何指該男子曾以手機向他展示「乜乜杰」的相片，他亦按對方指示在佐敦落車尋找該「乜乜杰」。當他在佐敦裕華外找到「乜乜杰」後，便開始尾隨對方一個多小時，其後有人通知他不用尾隨，對方又要求他在一間餐廳外等電話。

何續供稱，他及後在附近再登上白色車，當時車上只有該2名南亞裔人士，他們均戴上了頭套。何駕車載2人往屯門，到達屯門一停車場後，依指示把另一車輛的車牌拆下，事後他收取了3000港元。何承認因貪玩而無牌駕駛，但強調不清楚事件因由，「唔知點解咁做，唔知點解叫我認住乜乜杰」，當日只負責坐車及駕車，其餘事項則「乜都唔知」。