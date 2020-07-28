染疫逾3日未獲送院　外傭伴侶需隔離　鄧達智飲中藥自救

時裝設計師鄧達智上周五(24日)初步確診新冠肺炎，但因為醫院病床緊張只好在家自我隔離，等待送院，而伴侶陳梓欣(Clement)昨日(27日)已入住駿洋邨檢疫中心接受隔離。

鄧接受訪問時透露等待超過3日仍未獲安排送院，而其家傭昨晚已入住駿洋邨接受隔離，鄧達智現要「自己救自己」。他稱連續兩日感頭痛，不時用鹽水漱口，煲金銀花、甘草飲用，又服食中藥，望身體能早日恢復。

他以沙啞的聲音回覆東網指，對現況感到困惑，昨日(27日)只接到通知家傭要入住駿洋邨，卻未收到自己的送院通知。被問及如何解決膳食問題，鄧表示家傭昨日(27日)黃昏還未離開時，預備好飯菜，今早則有開食肆的好朋友，送了一些麵包和一個日本桃予自己作早餐，表示自己對食的要求很簡單，平時下午都不吃東西，直到黃昏才開餐。對於記者問自己食量少身材卻健壯，他稱自己食量與身材不成正比。

問及會否擔心遲遲未送院，鄧直言擔心，稱始終醫院有人照料着，安排較好，現自己一個人比較無力。鄧續指有一對夫婦朋友於19日與他飯敍，二人均已入住駿洋邨。