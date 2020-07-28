加列山道地盤13人中招　員工斥疫情記者會刻意隱瞞

新冠肺炎不斷擴散，大型群組個案亦愈來愈多，除了院舍及食肆，連地盤都中招。衞生防護中心昨晚（27日）鬼祟地在網頁更新一個從未在疫情記者會公布過的地盤大型爆發群組，涉事公司為「堅城（梁氏）建築有限公司」，多達13人中招，當中有8宗個案是本周日（26日）或之前確診，但記者會上隻字未提。有員工向東網爆料，指涉事地盤位於豪宅地段的加列山道，每日有逾100人開工，衞生防護中心至今仍未為員工做病毒檢測。

根據衞生防護中心資料顯示，最早一宗確診個案是一名60歲男病人，亦是最早發病的一人，於本月20日已出現病徵，直到25日才確診。其餘個案年齡介乎3至69歲，估計部分個案不是地盤員工，可能是確診者家屬。這13宗個案分別於25至27日期間確診，但疫情記者會從來無公布這個群組。有員工表示，自25日有人確診後，該地盤仍繼續開工，直至昨日才停工。

有於該地盤任職的員工向東網報料稱，涉事公司是大判，該地盤工程涉及多個分判商，估計每日有逾百人同時開工，目前正在興建私人住宅。據他了解，中招的員工包括公司高層，亦涉及地盤建築工人及寫字樓員工，不少員工是地盤及寫字樓兩邊走，懷疑因此散播病毒。他又指近日天氣酷熱，地盤工友亦習慣邊開工邊吸煙，大部分人都沒有戴口罩。他指地盤日前已停工，但衞生防護中心至今仍未為所有員工檢測，擔心自己亦不幸中招，考慮自行到私家診所化驗。

衞生防護中心每晚均會以新聞稿形式公布每宗個案資料，但昨晚起突然不再公布個案的流行病學關連資料，外界無法得知哪些個案有關連，意味市民想查看居住地方附近有否群組爆發，亦無從得知。中心解釋，鑑於近日確診個案急增及流行病學調查需時較長，為避免未能在當日新聞稿的附件提供準確資料，由昨日開始取消公布流行病學關連資料，除非涉及10宗確診個案或以上的大型群組，才會在網頁公布。