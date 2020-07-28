亞洲航空疑結業拖欠數萬元退款　苦主：發逾20封電郵冇人理

新冠肺炎疫情持續在各地擴散，令航空業受挫，大量航班停飛。有至少18名市民今(28日)與議員召開記者招待會，指較早前訂購了亞洲航空機票，但向公司多次追討不果，估計涉事金額超過數萬港元。有苦主指一度發出超過20封電郵，但只獲連接到留言信箱，仍未成功申請機票退款。

油尖旺區議員林兆彬指，現暫有18名市民求助，涉及金額由1000至1.6萬港元不等，大部分從亞洲航空官方網站訂購機票，亦有小量人透過網上中介公司購買機票。其中一名涉事市民Lilian，於今年1月在亞洲航空的網站購買了8張香港到曼谷來回機票，但受疫情影響未能如期出發，故申請退票，涉及金額約有10,800港元。她表示，過去半年曾多次向涉事公司致電，及發出超過20封電郵，均沒有作出實際回應和援助，只連接到留言信箱，及轉到智能程式解答退票問題，認為等待退款的過程十分折磨，對公司的回覆感到失望和憤怒。她及後向消費者委員會求助，現正跟進個案。

林兆彬又指昨(27日)曾到過亞洲航空的門市，發現店舖已結業，門外貼有招租的告示，認為亞洲航空有意逃避市民的求助。