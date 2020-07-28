柳宇破產受託人入稟　求裁定連串按揭及物業押記無效

曾經活躍於煤和鐵礦石市場的資深投資者柳宇，因未能向匯豐銀行償還4492萬美元(約3.5億港元)欠款，於2017年9月被法庭頒令破產。昨日（27日）其破產受託人入稟高院原訟庭，要求法庭裁定柳在破產前所作一連串的按揭及物業押記無效，涉及的物業須交予受託人處置。

本案原告為破產人柳宇的破產受託人Patrick Cowley和Wong Wing Sze Tiffany，被告為叱吒投資有限公司。資料顯示，柳宇原為被告的唯一董事，但柳在被頒令破產前一日辭任，改由一名中國內地居民出任董事。

原告在原訴傳票表示，柳宇在2017年3月，將一個在英國倫敦的物業按予被告。原告指此按揭是在柳被提出破產呈請後作出，現要求法庭根據《破產條例》裁定按揭無效。此外，柳亦在2016年6月至12月期間，對名下多個分別位於香港、澳洲及英國的物業施以押記。原告要求法庭裁定，有關押記屬《破產條例》定義中的低於一般價值的交易，對被告構成不公平的優惠。

原告要求法庭強制被告簽署契據，解除上述的按揭及押記，並將上述的所有物業、或出售物業所得的款項，歸入柳的破產者資產，由原告加以管理。被告並要向原告交代，有關物業的盈利狀況，將盈利歸入破產者資產之內。