藍田現條碼不符樣本包　議員轟做事敷衍質疑測試準確度

醫管局提醒市民須小心核對樣本瓶及個人資料表格上的條碼（圖中紅圈）。

醫院管理局昨起(27日)在22間普通科門診診所試行派發深喉唾液樣本包，惟該局昨晚自爆，檢視運作過程中發現藍田普通科門診診所派發的樣本包中，部分貼於樣本瓶的條碼，或與樣本包內個人資料表格的條碼不相同。有議員批評，有關錯誤會令市民質疑檢測是否準確，直言「點解咁都錯得」，要求該局交代清楚為何出錯。

衞生服務界議員李國麟表示，市民收到樣本瓶，一般只會按指示進行自行取集唾液樣本，不會檢查條碼是否一致，今次事件會令市民產生疑問，質疑有關檢測是否準確，會否被掉包等。他認為此舉或會令市民不理檢測結果，繼續出門，增加傳染風險。

李又批評當局做事敷衍，「個政府搞咩呀？咁都錯得？」又形容今次事件可謂見微知著，並稱現時政府正擴大檢測量，擔心除了藍田門診，其他檢測地點亦有可能出現同樣情況，要求當局解釋清楚。

醫管局昨已呼籲所有昨日從藍田普通科門診診所取得樣本包的人士，在採集深喉唾液樣本前，先小心核對樣本瓶的瓶身及個人資料表格的條碼是否相同，若有關條碼上的號碼出現差異，須停止採集深喉唾液樣本，並攜同樣本包返回藍田普通科門診診所，診所職員會作出合適安排，病人毋須排隊領取樣本包。