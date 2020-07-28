第二批書面登記1萬元明發放　黃大仙區疫情嚴峻派支票或延

35.6萬名以書面登記計劃的市民，明日將會獲發放款項或領取支票通知。

派發1萬港元的現金發放計劃，截至昨日(27日)已向接近550萬名合資格市民發出款項或領取支票通知。政府今日(28日)公布，明日(29日)起會向1956年至70年出生、並以書面表格登記的人士發放款項或領取支票通知，較原定8月3日提早5天，共涉及約35.6萬人。

經銀行遞交書面表格的市民將會透過其指定的個人銀行帳戶收到款項。市民如透過香港郵政遞交登記表格，則會收到香港郵政以短訊或信件形式發出的領取支票通知。市民可於通知上列出的時段，即約1個月內親身到其指定的郵政局領取抬頭支票。

香港郵政早前公布，位於疫情較嚴峻的黃大仙區郵政局在本月27日至8月2日期間將會暫停服務，包括彩虹邨郵政局、竹園郵政局、富山郵政局、樂富郵政局、牛池灣郵政局、慈雲山郵政局及黃大仙郵政局。其餘郵政局則會於星期一、三、五維持正常開門時間，但會提早於下午4時關閉。

政府表示，部分市民，尤其是選擇在黃大仙區郵政局領取支票的市民，收到領取支票通知的時間會因而受影響，不能同步在明日收到通知，懇請市民理解。市民可致電香港郵政熱線2921 2222查詢各郵政局的服務時間。

政府提醒市民，銀行會在發放款項後盡快向市民發出短訊等通知，故市民毋須急於到銀行分行或理財中心查閱戶口結餘。市民亦有充裕時間到郵政局領取支票，毋須急於在首1、2天到郵政局領取支票。鑑於疫情最新發展，市民應避免在銀行或郵政局聚集，減低感染風險。