港大生否認襲警辯稱自衞　在場警員認無展示委任證

去年11月11日有人發起全港「三罷」行動，20歲香港大學男生鄭塏臻涉在大埔公路元洲仔段之迴旋處用防撞杆堵路，被截停時又疑打警員頸部，因而被起訴，案件今（28日）在粉嶺法院續審。辯方盤問警員沈德華時質疑，報稱遇襲的警員Y和沈在制服被告前，均沒有表露警員身份，故被告和Y拉扯，其實是出於自衞，沈不同意辯方說法，但承認自己當時沒展示委任證。

沈今供稱，Y從沈的私家車落車後，向被告表露身份，被告隨即衝前，Y伸右手攔着被告，2人糾纏，沈見狀落車說：「警察！咪郁！」並協助制服被告。但辯方指，根據沈的書面供詞，沈是在制服被告後才表露身份，書面供詞內又只提到被告和Y「發生糾纏」，描述沒有如庭上作供般詳細，質疑沈沒有親眼看到當時情況，以及他制服被告前其實沒有表露身份，沈不同意。

辯方續稱，被告遭制服在地上後，曾多番要求沈出示委任證，但沈拒絕，更罵道：「委你老X啊委！」沈同意被告有要求，至於該番說話，他其實是向在場的女子說。

被告被控襲警罪，和另一項在公眾地方造成阻礙的傳票控罪，指他當日在大埔廣宏街襲擊警員Y，以及在大埔公路元洲仔段之迴旋處，用3支防撞杆佔據行車路。