有土地空置長達27年　智庫批港物流業欠規劃致失優勢

香港土地供應一向短缺，香港智庫組織今(28日)發表關於棕地發展的土地房屋政策研究報告，指出香港物流業發展缺乏長遠規劃，基建投資落後，建議政府從「硬件」及「軟件」着手，建設物流樞紐及連接的交通基建；制定產業政策，成立專注策略性產業發展的法定機構等，推動物流業持續發展。

報告分析顯示，香港港口堆場面積與貨櫃吞吐量的比例在全球十大港口排名倒數第一。位於葵青貨櫃碼頭周邊的港口後勤用地，有逾40%用地未盡其用，另有多幅用地空置多年或未有發展時間表。

土地及房屋研究主管葉文祺指政府欠缺長遠規劃，導致政策配套支援不足，令香港競爭力下降。他續稱，本港有不少用地空置多年，包括貨櫃碼頭南路及美青路用地，其中一幅1.61公頃的用地土地更已空置27年；葵青路以北用地過往數十年亦一直空置或作露天停車場使用等土地閒置多年。

他認為政府可在4個地方發展專用物流樞紐用地，包括新界西北、新界北、龍鼓灘及屯門西和港珠澳大橋香港口岸人工島，總面積為740至930公頃，並預計可提供至少8萬個就業機會。