港府對疫情源頭唱反調　福田敬二：專家一致認為豁免檢疫所致

本港新三波疫情不斷擴大，已連續六日錄得單日破百確診個案，政府專家小組顧問之一、香港大學公共衞生學院院長福田敬二今(28日)在電視節目表示，相信第三波疫情的確診數字已「見頂」，若明日(29日)起實施的新措施有效，相信數字於未來一至兩周內會回落。他又透露，專家小組與政府上一次開會上一次已是七月初，即疫情最嚴峻的過去兩周，都無開過專家小組會議。

福田敬二直言，他與另外三位專家組成員一樣，認為第三波疫情是由政府豁免海員、機組人員檢疫引發，並指今波疫情比起過去兩波更難對付。不過，他呼籲市民不要灰心，因確診數字可能已經「見頂」，相信在防疫新措施推出後，確診數字有機會於一至兩周內回落。他又指最擔心醫護人員壓力爆煲，若醫護染疫，醫療系統就可能崩潰。

從福田敬二言論可得知，所有專家小組成員均一致認為第三波疫情的源頭是豁免檢疫人士，惟港府仍於本月19日的新聞稿中公開反駁：「對於有評論指豁免強制檢疫安排帶來檢疫漏洞，並指安排下的豁免人士是新一波疫情源頭，政府發表聲明予以澄清，強調屬於誤解。」結果一星期後，就收緊了船員來港換班的安排。

另一政府專家小組顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌認為，目前確診個案未有幾何級數上升，雖然仍屬高位，但升幅較為平穩，而且過去幾日的確診病人的發病日期多集中於本月15至20日，顯示社區新發的爆發源頭不多，多與早前群組有關，亦較少來歷不明個案。防疫新措施至少要觀察兩周才知成效，他指公立醫院暫時仍能負荷，而作為社區隔離設施的鯉魚門度假村及亞洲國際博覽館亦可作為緩衝，希望香港可以捱過這個關口。