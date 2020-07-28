網民熱話：橋咀島活捉寄居蟹　破壞王死撐「金魚街買」

不少人聲稱熱受大自然，但所作行徑，卻非如此。近日有港男在西貢橋咀島打卡，又展示多張活捉海洋生物照片，當中包括寄居蟹及海參，其行徑惹來網民狠批，不過事主卻回應反駁：「邊個同你講我捉嘅呢？」死撐是「金魚街買」，最終與網民展開罵戰。

事主日前在Facebook群組「香港行山遠足之友（吹水山谷）」橋咀島打卡，又以「親親大自然」為題，上載多張照片。不過從照片所見，其「親親大自然」行徑就是在橋咀島附近的連島沙洲捉走寄居蟹、海參等海洋生物，部分更被放入杯內，相信已被人帶走。

不少網民看到照片後，狠批事主破壞大自然，「其實可唔可以唔好捉呢，人哋好好地喺度生活」、「你親親大自然，目的係殺死海洋生物，仲夠膽放上FB」。面對網民圍攻，事主不止未有道歉，反而囂張反駁：「邊個同你講我捉？喺金魚街買完拎去環島遊，點知個袋穿咗，搵杯入住得唔得？」其匪夷所思所的回應亦惹怒網民，「你做人都幾x街」、「原來金魚街有海參買？」

網民有話說

Bella Lee：親親大自然？根本就搞破壞，仲要咁寸

Andrew Lam：師兄，我想問下你啲嘢有冇養多過兩個月

Dick Lau：x你咩，攞走都叫親親大自然

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