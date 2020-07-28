全日禁堂食前夕生意已跌80%　黃大仙有酒樓提早關門

政府昨日(27日)公布新一輪防疫措施，由明日(29日)起，餐飲業務處所全日禁止堂食。東網記者今日(28日)到黃大仙區酒樓巡視，發現酒樓生意慘淡，預計損失80%生意，而由於酒樓在疫區，故不打算做外賣。

黃大仙中心北館1間酒樓今日已關閉清潔，直至8月5日重開。林小姐住青衣，特地來黃大仙與朋友飲茶，豈料酒樓今天不開門，打算去其他食肆如麵檔碰碰運氣。她認為禁堂食雖然頗「辣」，但疫情嚴峻，措施有必要。

新光中心的酒樓則照常開放，但人流疏落，只有30%食客，酒樓明天開始做外賣。從事維修業的食客陳先生批政府做事「慢三拍」，禁堂食令為他帶來嚴重不便。不肯上鏡的廖小姐前來買外賣，認為政府不應太早復課，免檢疫措施存在很大漏洞。由於家有老人，她一早已習慣買外賣、不堂食，坦言政府做事太慢，惟有自己調整生活模式抗疫。

另一酒樓亦如常開放，但明天開始關閉。酒樓經理李先生指，生意預計損失80%。而且酒樓在疫區，附近市民買外賣意欲低，所以會直接關門不做外賣。香港市民頗為警覺，見日前有幾宗確診個案曾到酒樓，便很少再光顧酒樓，冀政府多幫助業界，渡過寒冬。