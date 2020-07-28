姊弟虐戀案　庭上爆男友愛聞腳兼早洩　女被告：戴套好快軟

32歲計算機科學系一級榮譽畢業高材生，疑遭年長7年初戀女友虐打，女方涉用風筒烘吹其陰莖致他起水泡脫皮，女被告今日（28日）在區院出庭自辯，指與男事主X一見鍾情，又大爆與X的閨房性事，聲稱X不願戴避孕套，因為「每次戴完就好快軟咗，難得可以硬到，幾秒之間就射咗出嚟」；她又指X有特別的性癖好，是「腳癡」一名，愛嗅女人的腳，經常藉詞替她脫鞋浸腳，惟X有早洩問題，令她「幾乎無滿足過」。

39歲被告麥凱晴自辯時指，自己在加拿大一所大學畢業後回港，案發時任職保險經紀，不過在本案曝光後，她已遭公司解僱，現為無業。2018年4月初，她透過婚姻介紹所一個相睇活動認識X，她覺得對方「好斯文、好細心、好聰明，有一見鍾情嘅感覺」。

同月底，他們迅速發展成為情侶，二人到內地從化溫泉旅行期間，X提議觀看色情影片，又播放一些男女互相舔腳的片段。X問她：「你有無試過啲特別嘢？」，被告向法庭表示：「佢(X)好鍾意聞嘢，覺得女仔隻腳好靚，佢話唔知我係咪其中一個靚腳嘅女人」。

被告指，當時她當住X面前直言對方興趣好奇怪，她說：「我喺加拿大都有接觸呢啲嘢，但返到香港，呢個地方好保守，搵呢類型partner（伴侶）非常困難，我未遇過有呢個興趣嘅男朋友」。後來X經常藉詞替她脫鞋浸腳，X會指「BeBe，不如我幫你除鞋呀，你隻腳攰唔攰？」、「你著高踭鞋咁辛苦，我攞啲嘢過嚟畀你浸腳」。

被告憶述2018年5月，她與被告首度性交，被告在無預先知會下，沒戴避孕套便插入她體內及射精，她感到激動和懼怕，因早年她在加拿大滑雪遇到意外，令她的椎盤受傷，醫生指日後她若懷孕，她有可能小產或有生命危險。當時她警告X不要再有下次，否則一定分手。

雖然之後性交X都有戴避孕套，但被告直言X不能維持勃起狀態，每次X戴套「幾秒就會軟咗，最長時間都係幾分鐘」，他們曾嘗試改用較薄或不同地方製造的避孕套，惟情況一直無改善。被告說：「佢(X)自尊心好強，一有呢個情況就會好frustrated(沮喪)好唔開心，覺得自己好無用」，她遂要安撫對方。被告又坦言：「好老實講我真係好愛佢，所以覺得做唔到咪做唔到囉，我見到佢唔開心，我又好唔開心」。

對於X早前供稱，被告因不滿他性交時「好快完事」而向他施襲，被告對此表示絕不同意，她說：「唔知點解佢咁講，呢樣嘢無發生過！」，她指後來她只是減少與被告行房來表達有關的不滿。X明天會繼續作供。