涉煽動圍新屋嶺　地盤工指言論只為吸引關注

自稱「金正恩」的男網民，涉嫌於去年在網上聲稱警方於新屋嶺扣留中心強姦女示威者，又以拯救示威者為由，在網上呼籲他人包圍新屋嶺的案件，今（28日）在西九龍法院續審。被告於錄影會面中，供稱不相信現實會發生示威者被打死或輪姦的事情，惟他繼續表達相關言論，只為吸引更多人留意新屋嶺。

控罪指，報稱地盤工，36歲的被告潘榕偉於去年9月19日至21日期間，在香港煽惑他人於新屋嶺扣留中心外非法集結。

控方傳召警員雲鳴作供，指他於去年10月16日截查被告後，確認被告是網名「金正恩」的社交平台Facebook用戶。及後控方播放被告的錄影會面，片段中被告稱自去年6月起，他每天在Facebook轉載反修例新聞，特別是有關年輕示威者被警員施襲的新聞，因被告希望能夠有更多人認同警方濫暴的說法。

被告於會面中，承認涉案貼文是由他撰寫及上載，惟部分內容是他虛構，他亦坦言有示威者被打死、強姦及輪姦的情節不太可能發生。被告解釋把這些內容寫進貼文中，只是「想呃like」，希望更多人關注新屋嶺。

被告於片段中亦供稱，他因一時仇恨才發表包圍新屋嶺的言論。被告只打算滋擾新屋嶺，例如唱歌及罵警，惟見沒有他人留言認同。