深圳查港染疫司機接觸者　檢測3009人

疾控人員到港司機曾逗留的地方進行疫情調查。

香港一名跨境司機日前確診感染新冠肺炎，深圳市疾控中心經調查，發現該司機曾在羅湖區一處屋苑逗留，隨即封閉屋苑並對住戶實施檢測並隔離。截至周一（27日）晚上，有關方面已對涉及該病例的3009人進行核酸檢測，並判定密切接觸者共9人，檢測結果暫時無人受感染。

深圳市疾控中心周日（26日）接香港衞生防護中心通報，一名香港跨境貨車司機在香港確診，深圳市疾控機構立即對該名貨車司機在深圳的密切接觸者及其他涉疫人員展開持續的追蹤調查。判定密切接觸者當中，6人在龍崗區、3人羅湖區，均已接受隔離醫學觀察。其中8人新冠病毒核酸檢測結果確為陰性（無感染），另1人未有結果。另有4名一般接觸者，核酸檢測結果同樣爲陰性。

截至周一晚上8時，羅湖區疾控中心已爲該貨車司機曾逗留的畔山花園小區2661名居民採集樣本，核酸檢測結果均爲陰性。而該貨車司機曾到龍崗區某印刷廠送貨，龍崗區疾控中心已爲印刷廠所在園區的348名工作人員採集樣本，其中195人檢測結果爲陰性，其餘153人尚未有結果。

疾控機構又到貨車司機在羅湖的住所採集13份環境樣本，結果待出。另疾控機構到貨車司機曾逗留、位於龍崗區年豐高新產業園及連鋒石磨腸粉店採集36份外環境樣本，核酸檢測結果均爲陰性。目前深圳未有新增確診個案。