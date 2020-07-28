被質疑無意擁護基本法　鄭松泰就立會倒插五星旗致歉

鄭松泰指經過數年的反省，在立法會倒插五星旗的行為表達方式上確有不對。

立法會選舉民主派參選人日前陸續收到選舉主任的提問，關注參選人的政治立場及是否擁護《基本法》。參選新界西地方選區的議員鄭松泰亦收到選舉主任的問題，鄭今（28日）回覆時重申，決不支持香港獨立的主張，又指經過數年的觀察和反省，認為在2016年9月立法會倒插五星旗的行為表達方式上確有不對。

鄭表示，過往4年在立法會服務，顯示他擁護《基本法》及效忠香港特區政府，藉著選舉主任來信特此表示歉意，承諾會改過，若有幸當選連任，會在宣誓就職時再次公開宣示擁護《基本法》。

至於新界東參選人陳志全亦收到選舉主任楊蕙心的提問，關注他會否否決所有政府法案。陳回覆時解釋，從沒有說過會否決政府所有法案及議案，指楊似乎假定特區政府未來不會正視或回應市民的訴求。陳表示，若政府日後無意或拒絕回應訴求，將按照《基本法》及相關法律賦予議員的權力，審慎考慮政府當時提出的原因和市民的意願，決定是否對相關法案、議案或者財政預算案投反對票。

另外，九龍東參選人、公民黨議員譚文豪則對選舉主任蔡敏君只給他不足24小時回覆的做法極度不滿，導致他未能獲得所需的法律意見及建議，又指蔡不少指控與事實不符。譚否認借外國力量對港府施壓，指外國政府制訂的任何對港府的制裁法案，皆由其立法機關全權及自行決定。

功能界別方面，飲食界參選人林瑞華亦收到選舉主任質問是否會否決全部政府法案，林稱不會推測特區政府未來的政策是否能夠回應「五大訴求」或其他由市民提出的合法訴求，相信特區政府會尊重及回應市民的訴求。

新界東其他參選人包括林克霖、陳玉娥、黃兆健、陳克勤、葛珮帆、劉頴匡名單、何桂藍、楊岳橋、范國威名單，李梓敬，以及林卓廷。新界西其他參選人包括陳恒鑌、麥美娟、郭家麒、周浩鼎、張可森、黃子悅、梁飛雪及何君堯。

九龍東其他參選人包括鄧家彪、黎榮浩、黃之鋒、譚得志、李嘉達、謝偉俊、胡志偉及梁凱晴。飲食界其他參選人有張宇人和盧翰豪。