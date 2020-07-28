兒童口罩供不應求　地產商捐30萬個冀解基層燃眉之急

周靄婷(左一) 把口罩分發予基層家庭及有特殊教育需要的兒童。

新冠肺炎肆虛，口罩的供應再度緊張、市面上口罩的價格亦有所提升，當中兒童口罩更一直供不應求。有地產商正式生產兒童口罩，並把約30萬個兒童口罩，透過不同非牟利機構贈予基層小朋友，免卻他們的家人再度經歷「撲口罩」之苦。有受惠機構認為兒童口罩能解不少基層家庭的燃眉之急。

受惠機構之一的浸信會愛羣社會服務處，日前接收了1萬個由新世界製造的兒童口罩。該機構兒童、青少年及家庭服務總監周靄婷表示，對基層家長而言，四出為年幼子女「撲口罩」是十分沉重的經濟和心理負擔。因此服務處會安排透過不同渠道，把口罩分發給約500個基層家庭和有特殊教育需要的學童。

新世界發展執行副主席兼行政總裁鄭志剛指出，連同「自助口罩提取計劃」和其他捐贈渠道，新世界至今已向本地基層及弱勢社群捐贈約500萬個自家生產的成人及兒童口罩。是次再捐出30萬個自家製的兒童口罩，是希望免卻家長再度經歷『撲口罩』之苦，受惠機構包括協康會、兒童心臟基金會、香港麥當勞叔叔之家慈善基金、仁愛堂等。

新世界早前亦推出全港首創的「自助口罩提取計劃」，至今已捐出400萬個口罩，有超過5萬人受惠。鑑於近期疫情反覆，集團決定把原定10星期的計劃延長至今年10月底。