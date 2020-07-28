判藏摺刀男生簽保後提覆核　官指遭辯方誤導致刑罰過輕

18歲中五男學生，於去年11月11日「全港大三罷」當天，在柴灣被警方搜出摺刀，他受審後被裁定管有違禁武器罪成，准自簽1000港元守行為1年了事。惟裁判官香淑嫻在判刑後一日主動提出覆核判刑，案件今日（28日）再訊。控方已向法庭呈上高院就被告保釋裁決的錄音謄本，香淑嫻閱畢後指辯方早前引述高院判詞是「從來無呢啲字眼，引述並不準確，沒有發生過」，認為是受辯方「不確實引述」的誤導，影響當日判刑過輕，現再將判刑押後本周四（30日），期間准被告原有條件保釋。

辯方今陳詞時指，被告在定罪後已遭還押7天，影響了溫習，其後成功向高院申請保釋，最終獲有條件釋放被判守行為，當時香淑嫻更寄語被告「祝你考試成功，畀心機讀書」，被告及母親當場抱頭痛哭，惟被告在考試期間又收到要覆核判刑的消息，辯方強調被告與家人承受的壓力非常巨大，揮之不去。辯方又逐點回應並在判詞中找出相符意思的字詞，強調從無扭曲高院判詞，只是即時抄寫「無可能做到完全一樣」。

香淑嫻今指辯方當日引述高院判詞時指：「罰款一般是正常判刑，我可以好誠實話比法官閣下聽，高院法官亦都話，監禁係不合比例及不公平做法，還押7天係不合比例及不公平裁決。」

而高院的判詞則是：「本案的嚴重性較辯方呈交的案例為低，該些案例一般判罰款，較嚴重的則判社服令，本案案情可供考慮的事實基礎是，被告在行人天橋被警方截停及在背包中搜出涉案彈簧刀，無證據顯示會使用，本席認為法律上難以支持監禁判刑，現階段本席並非要代裁判官判刑，而是考慮如果不給予保釋會導致不公平。」及「如果判入教導所會至少失去6個月自由，是超乎比例。」