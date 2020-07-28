明起全日禁堂食　中環疑出現時租「食飯房」

新冠肺炎肆虐，港府早前公布在明日(29日)的零時零分開始，全港的食肆全日禁止堂食，令不少需要外出用膳的打工仔只可另找地方吃外賣。今日(28日)有網民發現，疑有人已看到商機，把房間改成時租供人吃飯。甚至有傳有公司改用廁所供員工吃飯，方法層出不窮。

今日網上流傳多張照片，指有人在中環的街頭放置以紙皮製成的告示，寫明「中環街市旁，晏晝房間出租供食飯用，兩人收費$50元一小時，一人收費$30元一小時」。東網記者嘗試致電有關電話，但已無法接通。

另外亦有網民上載了圖片，疑有公司在男廁外張貼告，指會在「中午1時至2點洗手間改為食飯地方，請於12點前大便」，令人啼笑皆非，但暫未知是否惡作劇。

有關相片引起網民熱議，有人擔心染疫風險，指「食餐飯搞咁多野，出出入入嗰啲人又唔知有冇病毒，我寧願一個包一杯drink(飲品)，後樓梯搞掂」，亦有人表示是政府出錯致疫情失控，留言「香港人究竟做錯咗咩，有個咁嘅政府」。