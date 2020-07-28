政府免費檢測擴至街市　有檔主批太遲推行

政府昨日(27日)宣布，未來一周會把新冠病毒檢測計劃擴展至小巴司機、街市租戶、特殊學校宿舍員工，初步估計涉及人數超過50萬。東網記者今日(28日)到黃大仙雙鳳街街市視察，發現人流稀少，不少攤檔均關閉，有街市租戶反映有關政策推行太遲，但街市是重災區，坦言做了檢測會較安心，亦有檔主已自行檢測，批評政府再安排檢測是浪費資源及做事太慢。

雙鳳街街市燒味檔檔主黃先生表示，若政府安排免費病毒檢測，會安心很多，因為最近街市成為高危地方，政府亦叫老人家少來街市買餸，生意損失至少30%至40%。他指慈雲山3個星期前已有社區爆發，但政府本周才為街市做病毒檢測，形容實在太遲，但「遲到好過冇到」，而且現在有內地檢測機構幫忙，預計很快就能獲安排驗毒。

乾貨檔檔主陳先生住慈雲山，他透露自己之前已做了病毒檢測，認為政府再次安排檢測，是浪費資源，斥政府做事太慢。他又指，已經有很多上了年紀的檔主關門不做生意，坦言十分擔心染疫，只派年輕員工開檔。

不願意透露姓名的魚檔檔主則表示，病毒檢測與否對他們影響不大，因為始終要開門做生意，而且病毒有潛伏期，今天驗過沒事，明天依然可以發病。她稱會積極做好個人防疫措施，每天更換兩個口罩，保護自己。