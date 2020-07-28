61%受訪市民不信任政府　近半市民給特首0分

有團體今日(28日)發布特首和政府最新民意調查，有25%受訪者表示信任政府，較上月下降1%，而不信任政府的受訪者則高達61%，受訪市民整體接近「幾不信任」政府的程度。

至於特首林鄭月娥的支持度淨值為-53%，較半個月前下跌7%，今次更有47%受訪市民給予她0分，而自去年8月起，分別有逾40%和60%受訪者予她0分和低於50分，成為歷任特首中，平均民望分數最低的特首，只有43.5分。

此外，團體同時進行「疫後復常指數」的民意調查，結果顯示認為現時可以全面復工的受訪市民只有2.3%，可重開公共設施的有3.4%，疫後復聚指數則為9%，而飲食業的復業指數則是4.8%。上述數據反映，在本港爆發第3波疫情的情況下，只有不足10%受訪者認為可以回復正常經濟社交活動，即仍有90%市民覺得市況暫不可以回復正常。

上述2項調查均由香港民研負責，其分別於本月20至24日及13至27日期間進行，前者有關特首和政府的民望調查，以抽樣電話訪問形式訪問了1029名18歲或以上操粵語的香港居民。後者關於「疫後復常指數」的調查，則以電郵網上問卷形式，訪問了9899名12歲或以上香港居民。