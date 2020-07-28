黃大仙車房爆炸案料周四裁決　控方指技工知其不可而為之

黃大仙環鳳街一個車房2015年發生爆炸，最終導致3人死亡及多人受傷。該車房的一名維修技工否認3項誤殺罪，案件今（28日）在高院續審，控方舉證完畢，被告不自辯且不傳召證人。控方結案陳詞指，雖然沒有直接證供反映爆炸的原因，但陪審團可從還境證供推論，是被告更換氣泵時未有避免石油氣積聚，結果一把電風扇跌入維修槽內，與積聚的石油氣產生火花並釀成爆炸。控方又指被告明知自己沒有資格，卻仍然更換氣泵，屬嚴重疏忽。陪審團預計將於周四（30日）退庭商議裁決。

控罪指，37歲被告黎駿豪於2015年4月26日，因嚴重疏忽而非法殺死車房東主胡漢偉、的士日更司機陳錦波及鄰舖女東主伍靄霞。

控方陳詞指，當日車房內只有被告及另外2名死者，即車房東主及涉案的士司機，從證人供詞及閉路電視片段等環境證供所見，唯一合理推論是當日維修涉案的士及拆走氣缸的正是被告。控方指事後發現涉案汽缸被倒轉180度擺放，據專家指目的是為更換氣缸內的氣泵。

控方指若要拆出氣缸及更換氣泵，必需要有相關資格，而且要有相關儀器檢查有否漏出過多石油氣，同時間進行推氣避免洩露過量石油氣。但被告甚至車房內的兩名死者均無相關資格，車房內亦沒有相關儀器。

控方續指，坊間更換氣泵前，會把氣缸的石油氣放出，再冷凍氣缸。從閉路電視等顯示 ，被告曾拿裝有水的水筒等進車房，符合放出石油氣及冷凍氣缸的做法。車房內亦被發現10多個用過的氣泵，其中一個更在維修糟內，顯示車房曾有經營更換氣泵的業務，維修糟的氣泵正是被告作為更換涉案的士氣泵之用。

此外，控方指出被告維修期間擺放電風扇在維修槽邊緣，以便在作放石油氣時，把石油氣吹散。期間風扇跌落維修槽內與積聚的石油氣產生火花，引發爆炸，案發後維修糟遺下一把扇葉斷裂的風扇。專家指石油氣在空氣中濃度必需介乎1.8%至9.5%才會燃燒，檢驗發現氣缸當時釋放了三分之二氣體，控方推論因當時有風扇吹著，石油氣濃度才維持在9.5%以下。

控方指閉路電視片段顯示，被告在把的士駛入車房前拆除後座，目的是要接觸座位後的氣缸再將他拆出。在的士駛入車房後16分鐘被告多次走出車房，控方相信當時氣缸正在排氣，被告感不舒適才「出嚟抖氣」。當時車房捲閘被捲低了大半，控方指正因為他們不希望被人見到正更換氣泵，卻因此出現「凌散式爆炸」使車房走圍亦被波及。

控方又指，被告曾讀過相關課程，雖未能畢業但曾學習拆除氣缸及更換氣泵，且知道自己沒有相關資格更換氣泵，他卻明知不能而為之，而且沒有做足安全步驟，最終釀成爆炸導致3人死亡，控方認為證據已毫無合理疑點證明被告嚴重疏忽誤殺3人。