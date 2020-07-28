司機疫情下收入急跌半　的哥僅日賺百元遭抄牌失生計

新冠肺炎疫情持續擴散，影響職業司機的生意。汽車交通運輸業總工會今日(28日)召開記者會，指疫情令司機收入急跌一半，有的士司機每日只賺取約100港元，盼政府立即派發「抗疫基金3.0」，又要求政府為前線司機提供防疫用品，並加強現時的檢疫措施，以解運輸從業員憂慮及增加乘客使用服務的信心。

該工會主席陳兆華表示，專線小巴司機在疫情期間的開工次數嚴重不足，自今年3月起，每月停工約12天，有司機更被要求停工22日，不少司機連續多個月接近零收入。他又指，政府早前為貨車行業派發的津貼只受惠於車主，而非貨車司機，政府應直接向前線司機及僱員發放津貼，以解燃眉之急。

該工會的士司機分會主任何志強指，疫情蔓延令的士行業經營困難，「早更」及「夜更」司機分別急跌50%及80%生意，平均每日收入不超過500港元，最低更只有約100港元生意。他表示，「夜更」司機因零生意而提早泊車收工，卻被執法人員「抄牌」，慨嘆罰款的金額已超越整天的收入，希望執法人員可體諒司機的苦況，酌情處理，而政府亦應盡快提供新一輪防疫基金，以助行業渡過難關。