國泰及港龍三分一客機轉移外地　首批停泊澳洲沙漠區

因管理不善而在全球最佳航空公司排行榜中跌出三甲的國泰航空，以及其全資附屬公司國泰港龍，在新冠肺炎疫情下大幅削減其客運業務。有指，國泰及港龍擬安排旗下部分客機飛往沙漠地區停泊一段時間。國泰回覆承認，將國泰及港龍三分之一的客機轉移至香港以外地方，首批相關客機將停泊於澳洲「愛麗絲泉」(Alice Springs)。

國泰表示，今年7月份國泰及港龍的整體客運運力已調整至約疫情前的7%，並擬於下月僅運作最多10%航班，相關計劃亦會因應最新防疫措施而調整。在謹慎考慮下，國泰決定未來數月會將國泰及港龍的三分之一客機，轉移到香港以外地方，相關客機分別屬於不同機隊，而其在海外停留的時間會因應資產保全及運營需求而各有不同。

國泰指，現時其客機均停泊於香港機場，大多數停泊於遠端機位、滑行道及其他可供停泊的運作區域，而將客機轉移到海外停泊，是要遠離香港的潮濕氣候。首批相關客機將轉移到澳洲「愛麗絲泉」，並正考慮使用其他地區的合適停泊設施。「愛麗絲泉」是澳洲中部的一個城鎮，周邊有沙漠。

香港高等教育科技學院飛機工程系系主任盧鎮江表示，國泰及港龍削減客運服務，令大批客機停泊在本港機場，而本港機場臨海，空氣中的鹽分會容易令飛機金屬生銹，因此有可能令日常檢查，以及塗抹潤滑油及防銹油的次數增加，若將客機改為停泊在氣候乾燥的沙漠地帶，可減輕相關問題。