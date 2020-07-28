新學年推小班教學　多11所公營小學率先實施

11所公營小學將在2021至22學年率先實施小班教學。

有意見認為，小班教學能讓教師照顧學生的學習差異，提升學生的學習成效。教育局表示，將在2021/22學年開始分階段安排符合條件的小學實施小班教學，第一階段將有多11所公營小學同步實施。

局方今日(28日)已發信到學校，闡述有關安排及相關的支援措施，包括特別為學校舉辦小班教學到校教師發展工作坊、邁向小班教學經驗分享會及預留名額讓學校參加小班教學專業發展活動，以協助學校順利實施小班教學。

教育局首席教育主任蔡浩斌在「局中人語」中提到，過去1年評估了各校網的課室供求情況，並積極聯絡有條件實施小班教學的學校。蔡在網誌指，教育局自2009/10學年起在公營小學的小一班級開始逐步推行小班教學，現時約有340所學校參加，佔全港公營小學總數近八成。

蔡續指，從校長及教師的回饋得知，小班教學普遍能提升學生在課堂上的參與度，而小班的環境亦同時讓教師有更大空間，運用不同教學策略以及照顧學生的學習差異。按照現時小一學齡人口推算，整體小一學位需求已由高峰回落，並逐漸達致穩定水平，局方指，與業界均相信這提供有利條件，讓更多學校實施小班教學，優化學與教。