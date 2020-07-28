5名腎病病人染洋葱伯克氏菌　公院停用抗菌噴霧

衞生署衞生防護中心表示，今日(28日)接獲醫院管理局通報，指九龍東醫院聯網發現，部分在基督教聯合醫院腎科接受腹膜透析治療的病人，曾感染洋葱伯克氏菌，聯網調查後發現，於今年3月底至6月中期間，在5名病人的導管出口位置採集的樣本中發現該菌。受影響人士涉及3男2女，年齡介乎23至67歲，其中1名病人感染腹膜炎，經入院接受治療後已出院，另外4人經治療後已康復。

根據醫管局的監測結果，顯示在同一批次(編號：19090428)用作皮膚消毒和導管出口位置護理，名為JUC的噴霧敷料中，有6個樣本被驗出洋葱伯克氏菌。衞生署呼籲市民切勿使用該款產品進行傷口護理，因為有關產品可能受細菌污染。衞生署的流行病學調查仍在進行中。

有關產品由南京神奇科技開發有限公司製造，並由JUC Biomaterial Co. Ltd供應，受影響批次的產品曾供應予公立和私家醫院、私家診所及社區藥房，該供應商正自願從市面回收有關批次的產品，並已設立電話熱線解答相關查詢。而醫管局亦指，已即時通知所有公立醫院暫時停用及停售所有批號的有關產品，其他公立醫院暫時並無發現有同類感染個案。