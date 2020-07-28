政Whats噏：黃定光鬧爆反對派為反而反　拖累民生

自從2012年「拉布文化」進入立法會以嚟，議會內建制同民主陣營就顯得愈來愈對立，近2年議會對抗更逐漸升級，時常會出現肢體碰撞嘅「動粗抗爭文化」，兩派別間嘅關係更係愈來愈差。早前正式宣布要交捧、做咗16年進出口界議員嘅黃定光（象哥）就見證住整個轉變，佢今日(28日)接受東網專訪時不禁慨嘆，指16年前嘅民主派與現時相比，簡直喺天淵之別，斥佢哋為反而反，即使民生議題都冇得傾。

象哥喺2004年開始出任進出口界議員，佢都話估唔到自己會由一個商人，慢慢踏足政界，仲要一眨眼就16年。回望過去，象哥有啲感慨，佢提到，雖然以前建制民主陣營喺政治立場上對立，但遇上民生議題大家都有商有量，唔似得依家為反對而反，亦唔會有咁多古靈精怪嘅招數去破壞議會。

由上年區議會選舉民主派奪得主導權，到最近立法會換屆選舉民主派35+嘅氣燄都好高，問到象哥點睇來屆議會建制民主陣營同行政立法嘅關係時，佢就覺得無論來屆議會由邊一邊揸莊都好，做得議員都必須秉着為香港市民服務嘅角度出發，又反問一個淨係會同行政當局對立嘅議員，仲係咪一個好議員？

象哥以一個有16年議會經驗嘅過來人身份分析，佢覺得行政立法關係從來都係相輔相成，並非敵對，希望下屆議會可以重上正軌，亦非常相信香港市民嘅頭腦好清醒，明白香港嘅出路究竟係揀一個為香港市民服務嘅議員，定還是一個時刻高舉抗爭嘅議員。

其實近年議會除拉布，仲發生投擲臭彈阻撓會議事件，象哥認為絕不可再惡化落去。最後佢仲提到，雖然做咗咁多屆議員，但仍有心願未了，就係希望本港嘅營商環境可以得到改善，唔好再設咁多條條框框去掣肘業界拓展生意，期望未來進出口界接任人能夠代替佢，督促政府加大力度，開拓國際市場。