報復電單車阻路　街坊淪破壞王涉毀11車落網

將軍澳警區近期接獲約11宗刑事毀壞案舉報，歹徒俱以停泊路邊電單車為落手目標，犯案手法為使用利器剪斷電單車的點火線或掣動線。將軍澳警區遂採用情報主導方式，進行連串資料搜集及情報分析後，鎖定一名目標男子，並分析到可疑人士會犯案的高危地點。

該區刑事調查隊聯同軍裝同袍採取聯合行動，於昨晚(28日)8時左右，掩至寶康路近將軍澳運動場，發現一名男子手持一把剪鉗，走近一部停泊該處的電單車，繼而用剪鉗剪斷該車的點火線，探員隨即以涉嫌刑事毀壞，將該名姓蔡66歲男子拘捕。該疑犯在警方警誡下，供認因討厭違泊電單車造成阻礙，影響其日常生活而犯案。

將軍澳警區高鷺宏總督察(行動)表示，涉案男子為退休人士及區內居民，平日慣常在區內單車徑踏單車，相信他不滿有電單車違泊或阻擋其去路而作出上述報復行為。疑犯作案時，會沿着單車徑「尋找獵物」，挑選泊於較偏僻位置，又或者讓其覺得特別討厭的電單車落手。

高續稱，被捕男子無特定作案時間或規律，而在剛過去的周末及周日，警方接獲至少3至4宗同類案件舉報。初步調查顯示，相信該男子至少涉及11宗同類案件，並將就連串案件作出深入調查，呼籲如有市民為同類案件受害人，而仍未報案者，可與警方聯絡。