為照顧ADHD兒子　家長棄高薪厚職當全職爸爸

養兒一百歲，長憂九十九，養育患有專注不足/過度活躍症(ADHD)的孩子更不容易。專注不足/過度活躍症(香港)協會早前舉辦第一屆傑出ADHD大使，選出3位照顧者，他們均以過來人身份，證明縱使有挑戰和迷惘，總能跨過障礙，找到與孩子相處之道。其中一名大使甘願放棄高薪厚職，當上全職爸爸，決心與兒子同行。

原在跨國保險公司任職首席營運總監的徐嘉輝，兩年前決定辭職，全職照顧11歲的ADHD兒子，更特意到港大進修相關的碩士課程。他憶述當時向上司辭職時，指公司會找到人取代他，但兒子只有他一個爸爸，故在妻子支持下，決定全天候照顧兒子。徐指兒子二年班時被教師懷疑患有讀寫障礙，但看醫生後確診為ADHD，他以往因不明白兒子為何在學習能力差勁，更大動肝火責罵兒子，如今悔不當初。他認為，辭職後最大改變不是兒子，而是他自己，學懂了包容和體諒，如何與愛兒同行。

另一名大使王偉堂，其患有ADHD的16歲兒子接受治療前時常難以集中精神做功課，王曾發現朋友的子女有ADHD迹象，力勸盡快檢查，朋友卻不讓子兒看醫生，將他送往外國讀書罷了，呼籲家長不要諱疾忌醫。家庭和職業兩兼的羅凱欣，因兒子無法「坐定定」多次被老師投訴不集中停課，影響自己情緒和工作，直言：「收到電話就好似計時炸彈咁。幸兒子轉校後學習後變得開心。

協會指，上述個案開展藥物治療及行為治療後，不論是學孩童的學習情況，以及雙方情緒關係均有明顯改善，又指六至九歲為黃金治療期，治療效果較為理想，呼籲家長盡早帶子女求醫。