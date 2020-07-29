何志平專欄：活着就好了

上周訪問尾聲的一句話：「活着就好了」帶出不少回響，也給我機會重整過去兩年來的故事與感覺，填補人生歷史中空洞的一段日子，尋求一個說法，理出一個由來。

在人生的谷底裏，被打壓得不成樣子的時候，麻煩從四方八面如巨浪的蓋過來，千頭萬緒的理不清；困難在每一個角落等着我，每一舉手投足都是掉進深淵陷阱。無奈，無助，無望！那時刻，腦袋爆炸了，身子乏了，心也疲累死了。沒找到解決的方法，也見不到緩衝的選擇；看不到前路，望不到曙光。黑暗籠罩着我，絕望就是跟前。希望，盼望，期望的標準愈降愈低，再沒有任何其他的要求了，最後，只要能「活着就好了」！

在那個非常惡劣的環境裏，左鄰右里都是同病相憐的天涯淪落人，誰也幫不了誰。那裏的「住客」都是剛被抓進來的，等着提堂、審判及判刑的。都是剛剛面臨官司大禍，前途渺茫未明的人。再者，各人都因為所陷的極地絕境，而被迫得脾氣暴躁，少許或不相干的皮毛小事，也會大打出手，皮破血流，殃及池魚的不用說，還要被罰受處分，但都樂此不疲。因為大家都了解到，我們都是被關進一個大鍋爐，烤着，焗着，彼此都是被控被捕，被拒保釋就外，被關着被施壓着，逼着我們認罪和合作指證同夥爆料的。年輕的小伙子都充滿了忿怒，火氣攻心；又或是暮氣沉沉的墮入沮喪與抑鬱之深淵裏；又或化為行屍走肉的混時度日。都是沒有明天，見不到希望的一群。在這高壓的環境下，有不少因為受不了絕望和逼迫的折磨而起了輕生的念頭。

在那「高度安全性」的「看守所」裏，可以病不可以死：生病了，愛理不理，但絕不會讓你死去！剛被關進去的時候，馬上就有心理輔導員給你做心理問卷調查分析，主因是看着你有沒有自殺傾向。高危的，便被關到一個單身的小房間裏，有專人二十四小時在室外透過小窗監察守着，並每十五分鐘寫一行觀察報告。意欲絕食的，如身體變得虛弱，便會被移到醫療室「打點滴」，甚至被硬灌輸高熱量的流質！怎麼樣都不能死在那裏。真的是活不了的要死也能死。

人在絕望崖前，不能死，活着又如何？

首先，是要有活下去的原由，意志，和勇氣。

在那裏，最常聽到的一句話就是，「給我一個理由，我為甚麼要活下去？」有人等着我回去嗎？有事情等着我完成嗎？還是有另外一個地獄火坑等着我回去？另外一堆更大的麻煩在外頭迎着我？待我能出來的時候，家還有嗎？人還在嗎？哥兒們還認我嗎？工作還可以吧？一切舊的關係還存在麼？好的東西很可能都留不住了，那新的困難又有多少？我們大家都心知肚明，歲月流金，面目全非，換了人間，是一定的道理，那再活下去又為甚麼呢？又有甚麼能力、條件再走一程呢？

活着就好了！

是的。「要」活着，「能」活着，就好了！