藍韜文稱英方會密切留意港立會選舉　王毅指涉港事務是中國內政

英國外相藍韜文與中國外長王毅周二（28日）通電話，討論到兩國關係及香港問題等議題。英國外交部稱，藍韜文向中王毅表示，英國會密切留意香港9月舉行的立法會選舉，同時呼籲中國政府在新疆履行國際人權義務。

英國外交部亦表示，北京須要兌現其國際責任，以重建國際社會對中國的信任。藍韜文強調，英國會繼續與中國政府合作，維持正面和具建設性的聯繫，又稱他和首相約翰遜仍然有意在共同以及緊急問題上與北京合作；兩國外長亦同意兩國可以在貿易及氣候變化問題上共同應對。

中國外交部則稱，王毅在通話中表示，當前中英關係遇到障礙和干擾。英國國內一些人要求「重置」中英關係，試圖將中英合作推倒重來，這只會使中英關係走進死胡同。面對中英關係的十字路口，雙方應保持理性和成熟，恪守國際關係基本準則，尊重彼此核心利益和重大關切，維護兩國關係的政治基礎。

王毅就涉港問題再次闡述了中方的原則立場，指出香港是中國的香港，涉港事務是中國內政，這是原則問題。英方近期就香港國安法的一系列言行，違反了不干涉別國內政這一國際關係基本準則，中方堅決反對。王毅又重申，香港國安法的制定和實施，是為了彌補香港長期以來的法律漏洞，完全符合憲法和基本法。

關於5G問題，王毅表示，中英在這一問題上是有共識的，那就是本着市場化原則，為所有企業提供公平競爭環境。但遺憾的是，英方受到了個別國家的壓力和脅迫，實際上是將商業問題政治化，對中國企業進行歧視。