東方日報A1：豁免檢疫種禍　政府死不認錯

第三波新冠肺炎疫情一發不可收拾，政府專家小組在疫情爆發初期已多番警告源頭很可能是海外輸入的豁免檢疫人士，惟一意孤行的政府拒絕聆聽，更發聲明辯駁有關評論屬「誤解」。結果一周後，理工大學研究終揭發本地多宗個案的病毒株基因排序與輸入個案一致，狠摑政府一巴。食物及衞生局局長陳肇始昨終認衰，承認疫情爆發與豁免檢疫人士有關，會作嚴肅跟進。有專家批評港府未有把握黃金時間撲火，現時補鑊已於事無補，政府只能自食其果。

第三波疫情由本月五日起爆發，有專家當日已提出警告，認為疫情緩和的本港無故出現本地爆發，源頭很大機會來自外來的豁免檢疫人士。疫情發展至月中愈發嚴峻，愈來愈多專家呼籲收緊豁免檢疫措施，結果港府在本月十九日發聲明，反駁豁免檢疫帶來漏洞並歸咎屬新一波疫情源頭的評論是誤解。一周後，即本周日（26日）港府始宣布收緊豁免檢疫人士的入境安排，同時規定非在港卸貨的貨船不能來港進行船員換班，但相關措施延至今日才生效。不過，厚面皮的港府仍拒承認錯判疫情，陳肇始更稱，沒證據顯示一定是豁免檢疫者播毒。

政府昨深夜發新聞稿仍「死撐」指，豁免檢疫安排實際上有必要，早前發稿提及的「誤解」，是針對豁免機制對本港運作的必要性作澄清，絕非否定專家就疫情源頭所提出的專業見解，但不幸地有關澄清被解讀為政府與專家持不同意見。

理大醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒的團隊，在本月初取得廿六個確診者樣本進行基因排序分析，發現九龍東一帶確診個案的病毒株基因排序，與來自菲律賓的病毒株極為相似，部分則與哈薩克機組人員身上的病毒株一樣，推斷第三波疫情爆發很可能由輸入個案導致。陳肇始昨再被追問疫情源頭時，終自打嘴巴承認今波疫情與豁免檢疫人士有關，指現有專家提出有效實證，會嚴肅檢視措施。陳又指觀察到確診數字雖仍上升，但以確診患者病發日期計，本地疫情在本月十七至十八日已「見頂」，惟仍不排除之後再有新病發或隱形患者未被發現。

專家小組顧問之一、港大公共衞生學院院長福田敬二昨透露，他與所有專家組成員一樣，認為第三波疫情是由政府豁免海員、機組人員檢疫引發，其言論意味港府從未聆聽過專家小組的意見。他指上次與政府召開專家小組會議是本月上旬。據悉，最近一次的專家小組會議是本月十一日，即疫情爆發最嚴峻的兩周，政府都未曾與專家商討。

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超批評，政府未有在黃金時間遏止疫情爆發，現時才作出補救只屬形式行為，已於事無補。他又指現在仍提疫情是否「見頂」根本無意義，「香港唔捱得幾耐，有冇把握可以喺兩星期內撲熄到火頭？無人敢講疫情已經見頂」，並認為確診數字有否下降趨勢才是關鍵。梁又批評，豁免檢疫措施仍有漏洞，來港卸貨的船員仍可在港換班，但無懲罰機制規管違規的船員，若他們上岸後通街走，等同無王管，呼籲政府加強執法，否則疫情繼續惡化，香港只會踏上不歸路。

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