綠色先鋒：空中農圃　紓緩都市人緊張情緒

一幢幢高樓大廈過往被視為文明的象徵，但都市人囚禁在石屎森林太久，漸漸嚮往與山水作物共處的寧靜。然而本港寸金尺土，莫說山林，連公園都難以保留，城內的「綠」正一點點消逝。有社企運用大廈天台及平台的閒置城市空間，開闢成供公眾參與的都市農圃，讓大眾在各自社區都可以享受農耕之樂，尋回與大自然的連結。

「你試吓用手搓吓啲葉，會有陣清香散發出嚟。」社企「雲耕一族」創辦人Andrew向東網記者介紹迷迭香及不同農作物的特性，說時流露對植物的熱愛。Andrew近日在葵芳新都會廣場平台打造「治愈花園」，在3000平方呎空中農圃種植有機農作物，例如迷迭香、百里香及牛至等香草，紓緩來訪都市人的繃緊情緒。除此之外，農圃亦種有苦瓜、秋葵及檸檬等植物，而耕作物也會隨季節而轉換。農作物收成後，將供應予支持本地農產的供應商及餐廳，讓大眾享用到這些新鮮食材。

為何要在都市建築物平台設立農圃？Andrew解釋，由於團隊成員均在都市成長，一直嚮往農鄉生活，故希望「綠化」都市。他們與工商廈及屋苑合作，尋找合適的天台或平台用地，讓本地農夫協助打造成農圃，種植適合在城市耕作的蔬果食材。Andrew指，「雲耕」便是「高空」耕作之意。團隊亦開辦「雲耕學院」招募學員，特別是年輕人成為「都市耕者」，接受城市農耕技術及管理培訓，讓更多人尋回與大自然的連結。

「有次同小朋友玩遊戲，叫佢哋搵蘿蔔出嚟，結果冇人搵得到。」Andrew憶述，在一次小學生到訪活動中，由於學生只在超市或餐桌上見過蘿蔔，一時之間未能憑葉子分辨埋在泥下的蘿蔔。Andrew慨嘆，當農作物成為工業產品，城市人已與農耕失去連結，未知盤中飧粒粒皆辛苦。因此他希望大眾能透過都市農圃，找到農耕樂趣，承傳及推動可持續發展模式，「其實簡單咁講即係飲水思源。」為了這個目標，團隊由2015年成立至今已建立逾60個都市農圃，改建逾6.8萬平方米空間，未來亦會繼續尋找其他合適選址，把農耕帶入更多社區。

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