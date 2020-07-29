網民熱話：太和街市蠱惑收銀多扣八達通　買$40收$92

疫情期間，市民擔心會透過紙幣或硬幣染疫而改用電子貨幣。不過，有網民在街市買餸時，卻遇上蠱惑收銀阿姐，事主用八達通付款後，發現被多扣＄52。事後收銀員「順攤」退錢，更惹人懷疑該收銀員是「亂收錢」慣犯。

事發前日（27日），網民Yuet Ying Chang到太和街市一間售賣釀魚肉食品的檔口買$40的魚肉，事主擔心衞生問題，故以八達通付款。然而，檔口的八達通顯示器只是對向收銀員，事主無從得知被扣除的金額。她只好要求取回收據，收銀員起初表示會有收據提供，但「最後佢攪咗好耐話無咗顯示」，並着事主到街市服務中心查詢。

不過，服務中心表示沒有查詢餘額服務。事主到港鐵車站內的查閱機，發現扣掉了$92，足足被多扣$52。她便回到街市找該收銀對質，「佢好順攤咁畀番52蚊我」。事主提其他網民要留意，要取回收據。

有網民隨即表示家人在同一店舖有類似經歷：「我老公噚日幫趁完都話佢哋有蠱惑，亂咁收錢...」也有人獻計，提醒事主在手機安裝八達通應用程式，以查詢餘額，有間題時可即時對質。

網民有話說

Rachel Ka Man：媽媽話啲檔口以平兩蚊為由，係咁叫人用八達通畀錢。

Ng Yin：太和街市選擇少，又唔夠新鮮，無必要都唔想係喺嗰度買餸。

Chanel C Fung：我一定會問清楚幾錢，問咗唔啱價錢我一定唔買，八達通或現錢我都會睇清楚。

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