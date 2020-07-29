建造業課程免學費有津貼　DSE出路

香港建造業前景可觀，建造業議會預測未來5年每年工程量可達2000至3000億港元，行內可說是求才若渴。近年不少女性把握這行業的發展機遇，選擇報讀香港建造學院課程，以免學費、有津貼形式進修，投身建造業，一洗女生柔弱的形象，希望可以在建造行業發光發亮。

女生細心勝任工藝工作

「其實細木工藝嘅工作女仔都可以勝任，雖然體能上未必及得上男仔，但細木工作同時需要耐性同細心，呢方面我哋女仔會比男仔優勝㗎。」年僅20歲的黎影琪（阿琪）於香港中學文憑考試（DSE）畢業後便報讀香港建造學院的「建造文憑（細木工藝）」課程。「DSE之後個人冇咩方向，試過做售貨員，又做過倉務，都唔可以長遠發展，所以試吓投身建造業。」好動的阿琪修讀後更發現自己的決定正確，並對細木工藝產生濃厚興趣，「可以自己設計及製作簡單嘅木製家具，好有成功感 。」

建造文憑課程為期1年，除細木工藝之外，亦有不同工種可供選擇，例如油漆及裝飾，鋼筋屈紮及工地測量等等。課程結合理論講解及實務操作，院校亦會安排學生到不同的地盤進行觀摩和了解，而於課程後期更會安排學生進行工地實習，令學生能夠把所學的知識和技能運用於實際的工作之中。「我哋會去唔同嘅地盤落手落腳去做，有啲行內嘅老師傅都對我哋女仔另眼相看㗎，而令我最深刻嘅一句係：『雖然你係女仔，但我都覺得你做得好好喎。』令我增加咗唔少自信心。」阿琪未來更朝考取土木及建築工程工藝測試的細木工藝大工為目標，希望成為專業的木工師傅。

工料測量適合文靜性格

「其實建造業有好多職位都適合相對文靜嘅女仔，最重要係放膽去試。」甘婉莹（阿莹）為香港建造學院「工料測量高等文憑」畢業生，投身行業已有5年，現職大型承建商的助理工料測量師。「當初DSE考得唔理想，覺得好迷惘，屋企亦負擔唔起一般大專院校嘅學費，見到香港建造學院讀書唔使學費仲要有津貼，加上家人鼓勵，就報讀呢個課程。」阿莹坦言，一開始對建造業、測量等範疇毫不認識，但課程由基礎開始，由淺入深，故慢慢亦能夠掌握當中的知識和技術。「除咗理論，我哋都要學批盪、紮鐵同釘板等唔同嘅工種，了解建造工程嘅整體運作，咁先可以計到工程所需物料，做成本初步預算、控制成本及工程結算等。」她笑稱，工作的秘訣就是「問」，因為行內前輩非常樂意傳授工作經驗及指導新人，可獲得寶貴的意見。

全新工地測量課程 培育獨當一面人才

鑑於近年建造業愈趨重視科技應用，對掌握科技的人才需求日增，要求新入行人士為「知識型」技術人才。有見及此，香港建造學院於今年開始特別為中六畢業生開辦全新的「建造文憑（工地測量）」課程，提供專門技術培訓。負責課程的主任導師關永賢表示，本港的工程項目不斷增長，工地測量的專才必不可少，而這個新課程理論與實習兼備，同時亦包含了行業內的先進科技應用技術，旨在培育可獨當一面的建造業從業員。

「工地測量嘅主要工作係根據唔同嘅工程圖則，於實地開出各建築構件嘅位置及高度，供唔同工種嘅工友進行施工。學生掌握工藝技術之餘，亦擁有相關嘅理論基礎，能夠解決喺工作時遇到嘅問題。」他稱，工地測量是建造工程中重要的一環，學生需要同時掌握屋宇建造及土木工程兩大範疇的測量技術，亦需掌握各測量工具和儀器的運用方法，當中亦包括新興的測量儀器，如雷射掃描器及無人機測量儀器等等。另外，工程進行時亦要監督工程進度及安全，確保工程按照計劃進行。「想擁有一門專業技能，又想接受新挑戰，就最適合報讀！」他又鼓勵同學不要因為公開試成績與預期有落差而感到沮喪，應勇於向不同方面發展，將來必定會找到自己的一片天！

*建造文憑（工地測量）：資歷架構第3級別，資歷名冊登記號碼為20/000528/L3，有效日期由1/9/2020至31/8/2023。

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