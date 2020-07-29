港府續為慈正邨住戶檢測病毒　居民須出示住址證明防假冒

新冠肺炎疫情大爆發，慈雲山一帶更錄得多宗確診個案，港府連續第二日為居民進行病毒檢測，今早(29日)向慈正邨正怡樓居民派發病毒檢測樣本瓶，鑑於昨日有非慈正邨住戶領取樣本瓶，故工作人員今早要求居民提交住址證明才派發；至於昨日(28日)派發的樣本瓶，當局今早設置收集處，讓居民交回樣本瓶進行檢測，秩序良好。

政府昨日到慈正邨正和樓及正泰樓向居民派發病毒檢測樣本瓶，今日進行收集，早上約9時，數十名居民到邨內收集處排隊遞交樣本瓶，秩序良好；而負責收集的人員亦穿上保護袍，核對遞交人士的住址證明以確認身份後，才准許居民遞交。

深喉唾液收集處的運作時間維持於今早7時至中午12時，慈正邨正和樓及正泰樓今早有分別有數十名居民排隊交樽，檢測樣本瓶以一個黑色大膠袋收集，而每個樣本瓶都有獨立透明膠袋先包裝好。

另外，除遞交樣本瓶外，慈正邨正怡樓今早亦有20多名居民排隊領取樣本瓶，有市民向工作人員查詢細節，現場所見，慈正邨正德樓的登記人員只帶上外科口罩，沒有穿上保護袍。