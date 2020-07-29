因佔中案遭港大校委會即炒 戴耀廷今決定上訴

香港大學法律學院副教授戴耀廷為違法佔領中環(佔中)發起人之一，去年因案而判囚16個月，港大校委會昨晚(28日)就事件召開會議，並決定即時解僱戴耀廷。戴耀廷今早(29日)表示，決定就校委會的決定向港大校監、特首林鄭月娥提出上訴。

戴耀廷表示，知道上訴不可能成功，但不會讓林鄭月娥在傷害香港學術自由上可置身事外，至於會否提出司法覆核，則仍有待與律師團隊商討。他又指雖然離開港大，但不會停下法治的研究和教學工作，會為香港法治的重生而繼續抗爭。他表示，計劃用一至兩年時間，完成一本有關法治的普及讀物。

另外，港大校委會本科生代表李梓成今早出席電台節目時，指對校委會的決定感到極失望，又指教務委員會早前調查中，認為戴耀廷在佔中案被裁定罪成，只構成行為不當，而並不構成解僱理，質疑校委會一意孤行，不尊重教務委員會作為學術教學最高機構的專業及自主。

李又表示，昨日的會議有80%時間討論戴耀廷的去留，認為校委會其他代表的意見相當一致。他又指，基於公眾知情權，要求校委會主席李國章公開交代校委會決定，否則屬「黑箱作業」。他表示，即使港大解僱戴耀廷，亦不會令大學一勞永逸，認為反而令大學捲入更大的爭議。