全日禁堂食今生效　食客變陣躲後巷公園食早餐

新冠肺炎疫情失控，政府周一(27日)公布新措施，今日(29日)起全港食肆全日禁堂食。東網記者今（29日）早到多區視察，發現有不少食肆關門休息，營業的餐廳門外則有市民排隊買早餐，出現人龍。堂食變外賣，有人選擇在街上蹲低用餐，亦有人在後巷「開餐」。

有市民批評政府防疫不力，罔顧市民用餐需要，沒地方可去，只可在公園吃早餐，直言「人地一路洗地，我就一路食早餐，細菌都可能飛曬入去碗麵」。有餐廳負責人指，預計生意至少跌一半，希望政府盡快找出到源頭，擔心禁堂食令將會延長至21日，

今早在灣仔春園街附近，餐廳員工忙着將食物放在膠袋準備外賣，有不少市民變招食早餐。有人買外賣後，在馬路旁的行人路旁席地而坐，拉下口罩便用餐；亦有職業司機選擇在車內用膳，並指對生活造成不便；亦有人選擇在後巷進食。

茶餐廳店東鄭先生表示，會全力支持政府防疫措施，現加強外賣服務，他指餐廳大多依靠早上生意，預計措施會生意至少下跌一半。他希望政府盡快找到源頭，因擔心疫情不再受控，禁堂食令將會延長至21日，屆時將要下半閘，「到時全城都冇得食」。

在旺角弼街，有茶餐廳門外一度出現等候外賣的市民，最多有約10人在外聚集。有餐廳負責人指會因應新措施，縮短營業時間，又會減少人手，但暫未會增加外賣優惠。

客人陳先生指以往都在餐廳進食早餐，惟新措施落實後，沒處可去，只可在公園進食早餐。他稱曾目擊有人拿麵包進入公廁進食，但公廁太臭，自己未能忍受到，只能選擇到公園進食。他直言：「我都唔知去邊度食，人地一路洗地，我就一路食麵，水花分分鐘連買細菌彈上來，冇沒事都變有事」。他又指自己居住的大廈有確診人士，擔心自己受到感染，故今早7時半已排隊拿籌做病毒檢測。

從事飲食業的劉先生受新措施影響，今早亦在公園食早餐。他指公園又熱又濕，但都沒辦法，已經沒有其他地方可選擇。他又稱因餐廳禁堂食，自己因而失業，只能靠積蓄過活，並最多支撐數個月。他指會節省支出，一日只進食兩餐，規定每日支出百元以內。他又炮轟政府不封關，導致疫情大爆發，而且執法不力，即使有市民不按照指示戴口罩亦不理會及不檢控，形容政府防疫工作「搞得好衰」。

在粥店工作的余先生指，過往早午市最旺，但受新措施影響，生意大跌5成以上，人流稀疏，會提早關門，認為政府應給予飲食業更多補貼。

除了全港食肆全日禁堂食，今日起亦關閉美食廣場等處所提供的座位，同時強制市民於室內及室外公眾地方戴口罩。