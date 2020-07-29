禁堂食勢令新人退訂　飲食業界促政府加碼支援

政府推出加辣版防疫措施今日(29日)正式生效，包括全日禁堂食。香港餐務管理協會會長楊位醒表示，全日禁堂食前所未見，令食肆無法經營，很多大型宴會活動經已取消，準備結婚的新人亦退訂，擔心疫情持續反覆，將會令兩成食肆結業。

楊位醒今日在電台節目中表示，因政府早前推出禁聚令，各大型宴會已大受影響，現時全面禁堂食，根本無法營運，有不少新人早預訂婚宴酒席，已選擇退訂，若情況持續，或會有約兩成主力做大型宴會生意的食肆面臨結業。

楊表示，茶餐廳主要倚賴堂食，單靠外賣幫助不大，禁堂食可謂大受影響，有業界索性不開門做生意。雖然政府推出保就業計劃，但令業面臨兩難，因規定7至8月的聘請人數不能少於3月，惟現時業界面臨休止狀態，連同長散工，現時行業失業率已達到30%。

楊續謂，加上疫情難料，或會出現第4波疫情，預期9月旺季會受影響，他指業主自己自身難保，期望政府向業界推出更多紓困措施，協助渡過難關。