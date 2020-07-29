再多23間餐廳上疫榜　1名確診者曾到訪10間麥當勞

1名確診者曾到訪麥當勞位於新界及九龍區的10間分店。

新冠肺炎蔓延全港各區，衞生防護中心昨晚(28日)更新確診者曾到訪過的地方，再多23間餐廳上榜，當中1名患者更曾到訪連鎖式快餐店麥當勞的10間分店，遍布大埔、沙田、北區及黃大仙。不少大廈及商場亦有確診者的足迹，例如九龍城翔龍灣廣場、樂富廣場、荃灣大鴻輝(荃灣)中心、荃灣象山商場及創紀之城三期等。

此外，麥當勞今日(29日)表示，一名外判電腦網絡維修員確診新冠肺炎，患者負責到分店檢查電腦網絡工作，他期間有戴口罩，一般逗留時間約為15分鐘，沒有在店內進食，最後上班日為本月18日，涉及分店已消毒。

「確診者新增到訪餐廳名單」

●大埔新達廣場 麥當勞

●大埔太和廣場 麥當勞

●沙田置富第一城 麥當勞

●沙田沙田中心 麥當勞

●沙田希爾頓中心 麥當勞

●沙田沙田商業中心 麥當勞

●北區海聯廣場 麥當勞

●北區彩園廣場 麥當勞

●北區金誠樓 麥當勞

●黃大仙中心 麥當勞

●旺角創興廣場 盈館

●尖沙咀美麗華廣場2期 葡匯咪走雞葡國餐廳

●九龍城德裕閣 甜麥麥麵包西餅

●九龍城獅子石道19-21號 地茂館燒味粥麵餐廳

●沙田新城市廣場1期 鼎泰豐

●大圍金禧商場 大家樂

●西貢普通道14號A 永和海鮮酒家

●灣仔合和中心 薈軒

●屯門時代廣場 越棧

●屯門蝴蝶廣場 太興

●北區龍豐花園 唐記包點

●元朗教育路 麗聲冰室

●大埔超級城 Cafe Polanka

資料來源：衞生防護中心