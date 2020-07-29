車內有辣椒噴霧棒球棍　學徒藏武罪成囚18月

警方去年8月中在上水截查一輛私家車時，發現車內放有棒球棍、鐵通和辣椒噴霧等物品，於是拘捕任職地盤電工學徒的司機，及後再於他的住所搜獲兩支雷射筆。涉案司機否認兩項管有攻擊性武器罪，案件今（29日）在粉嶺法院裁決。裁判官裁定涉案兩支棒球棍和兩瓶辣椒油屬攻擊性武器，餘下的兩支雷射筆和兩支鐵通則不屬武器，裁定被告其中一罪罪成，重判他入獄18個月。

裁判官判刑指，涉案辣椒油多達1公升，主要會令皮膚和眼睛有灼熱感覺，但不會帶來後遺症。惟棒球棍若用來向頭部揮擊，可令傷者成植物人，即使向身體施襲，也可造成骨折甚或永久傷殘，加上被告同時管有兩支，若用來圍毆目標，後果會更嚴重。

辯方求情則指，被告李育誠（21歲）雖然成績不好，但為人有志氣和有上進心，工作之餘仍有進修，希望取得電工牌，同時亦有發展自己興趣，更曾入選香港柔道代表隊。此外，被告的女友懷有身孕，兩人打算結婚，案件將對被告家人和女友造成影響，希望法庭判緩刑。

控罪指被告李育誠於去年8月16日，在上水新康街及新祥街交界管有兩支棒球棍、兩支鐵通及兩瓶辣椒噴霧，及於翌日在其打鼓嶺的住所管有兩支雷射筆。

裁判官裁決指，接納涉案鐵通是被告用來工作之用，而雷射筆亦不屬武器。惟裁判官不接納被告指，打算用難於清洗又容易跣腳的辣椒油來驅蟲的說法，遂裁定該兩瓶辣椒噴霧屬攻擊性武器。

此外，被告辯稱購買該兩支棒球棍是打算用來和朋友練習，裁判官同樣不接納其說法，直言若被告曾和友人打波，理應要提出相關的有利證供，但被告沒有舉證，故法庭認為他根本沒有參與這項運動，棒球棍只是用來施襲，故裁定他罪成。