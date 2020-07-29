全球首宗混合手術　中大醫學院成功治療癌症病人

中文大醫學院胸腔外科團隊成功以混合手術，為一名患有肝癌並轉移至肺部的68歲長者進行治療，清除他位於右肺的4個腫瘤組織，成功地保存大部分肺部功能，成為全球首宗。

中大醫學院外科學系心胸外科組教授吳士衡指，以手術切除所有病變組織是最理想的方法，在今次個案中，所有腫瘤組織加起來需要切除的肺部面積太大，而操作上亦有困難，所以利用混合手術室，即「經氣管微波消融術」及「單孔胸腔鏡肺葉切除術」，並配合多元模式治療，以保存最多肺部組織為目標替病人進行治療。

吳解釋，團隊先利用斷層掃描確認腫瘤組織位置，2個體積較小的腫瘤組織，會以「經氣管微波消融術」無創的方式破壞病變組織，另外2個較大的腫瘤組織，則以微創「單孔胸腔鏡肺葉切除術」處理。

吳又指，以往治療有多個腫瘤轉移至肺部時，需分多次手術或治療程序進行，病人要多次住院及接受麻醉，創傷性較大，混合手術室則可在同一手術進行多個程序，為病人度身設計最適合的治療組合，在新冠肺炎疫情下，此類治療可避免患者多次入院，減低受感染的機會。