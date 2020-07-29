118確診者未送院　德朗邨婦留家5日疑傳染20月大女兒及丈夫

新冠肺炎持續爆發，公立醫院負壓病床及檢疫中心不敷應用，有居於啟德德朗邨的鄭先生今(29日)向東網報料，指其39歲的妻子本月23日確診，期間一直未被安排入院被迫留家，直到前日(27日)才獲送院，延遲足足5日。衞生防護中心亦遲至昨日(28日)才將同住家人送往檢疫中心，但因20個月大的女兒發燒，他昨晚陪同女兒到伊利沙伯醫院檢測，兩人均初步確診。鄭先生質疑醫管局安排失誤導致家居傳染。

鄭先生表示，其居住大廈有人確診，他與妻子均有喉嚨痛症狀，於是本月23日自行去做病毒檢測，結果妻子呈陽性。惟醫管局未能安排床位，妻子被迫留家等候。鄭先生指家中尚有60歲外母、8歲兒子及20個月大女兒，他擔心造成家居爆發，期間多次致電衞生防護中心，但職員均沒有跟進。結果一等便是5日，直到前日其妻子才獲送入東區醫院。

妻子送院後，衞生防護中心昨日才安排他們入住檢疫中心，但出發前因女兒量體溫時有發燒，要送往伊利沙伯醫院，他陪同女兒到醫院後一併做病毒檢測，今日凌晨兩人均初步確診。惟伊院床位緊張，院方安排一個房間讓兩人等候上房，鄭先生指直至今日中午，仍未能上到病房，期間一直沒有醫生前來為發燒的女兒診症，他主動開口，才獲護士給予退燒藥。他質疑防護中心安排失當，未有及早將家人送往檢疫，並認為即使醫院未有床位，都不應讓確診者與其他人共留家中。

醫管局行政總裁高拔陞早前曾表示，公立醫院負壓病床已差不多全部用完，入住率已高達80%至90%，因此會先安排年紀大、有長期病患或有明顯病徵的確診者優先入院治療，無病徵的確診者則會較遲安排入院。而截至昨晚，衞生防護中心的確診個案資料表顯示，有118人仍未入院，當中一宗個案自確診日起計長達7日未獲送院。