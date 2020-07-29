第六輪保就業名單　香港電訊獲批2.68億　多間地產商榜上有名

補貼僱主支付6至8月薪金的保就業計劃，今日（29日）公布第6輪獲得補貼的僱主及企業名單，涉及約1.16萬名僱主，發放工資補貼額超過47億港元，承諾受薪僱員人數約20萬。由本港富商李嘉誠次子李澤楷持有的香港電訊及電訊盈科榜上有名，分別獲批2.68億及8千多萬港元，成為獲最多補貼的企業。多間地產商及物流公司則獲批數以千萬港元補貼，包括恒基兆業、DHL等。

地產商長江實業集團獲批2226萬港元，承諾受薪人數約829人；其全資附屬公司和記地產集團則獲補貼1257萬港元，受薪員工459人。恒基兆業地產代理有限公司獲2742萬港元，員工約1009人。置地集團亦獲2021萬港元。

飲食及零售業方面，海港城置業有限公司獲1629萬港元，涉及僱員656人。美心集團旗下的東海堂獲批1323萬港元補貼，承諾受薪僱員610人。卡萊美化妝品則獲1107萬港元，員工人數489人。

運輸業方面，與國泰航空同屬太古集團成員的香港飛機工程有限公司亦獲批1.65億港元。經營空運貨站的亞洲空運中心有限公司獲1653萬港元，631名承諾受薪僱員。由大昌行汽車服務中心有限公司與港龍航空有限公司合資組成的大昌-港龍機場地勤設備服務有限公司補貼額約505萬港元，涉及員工178人。香港航空發動機維修服務有限公司則獲發2965萬港元。

多間物流公司同樣申請計劃。大昌行物流有限公司獲發903萬港元，員工370人。DHL快遞補貼額達2795萬港元，承諾受薪人數1095人。

保就業計劃秘書處表示，截至昨日（28日）共收到229宗舉報，個案主要涉及無理減少員工人數及／或辭退員工；不適時發放工資或減薪；以及疑似公司倒閉或轉換經營者。該處至今分別向勞工處及海關轉介26宗及1宗舉報或投訴個案。